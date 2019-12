Neuer sportlicher Berater: Der MTV Vorsfelde hat sich neben dem Feld verstärkt

„Wir wollen unsere Kräfte und Kenntnisse in Bezug auf Handballspieler noch weiter bündeln. Florian bringt eine Menge Erfahrung, daraus wollen wir in der Zusammenarbeit kapital schlagen“, erklärt Manager André Frerichs. Marotzke, der zuletzt als Trainer beim Oberligisten VfL Fredenbeck tätig war, bringt ein gewaltiges Netzwerk an Kontakten mit – gut möglich also, dass bereits in der kommenden Saison mit Marotzkes Hilfe interessante Neuzugänge vermeldet werden.

„Meine Familie hat ihren Lebensmittelpunkt in Hannover, mein Sohn spielt selbst Handball und muss häufig gefahren werden. Eine Trainerstelle könnte ich zeitlich nicht mehr stemmen“, so Marotzke. Die Arbeit im Management ist für ihn kein Neuland. Der 38-Jährige war unter anderem Jugendkoordinator bei Eintracht Hildesheim.