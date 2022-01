Neuer Stümer: Dynamo Dresden leiht Václav Drchal aus

Dresden. Der Montag nach dem Trainingsauftakt ist bei Dynamo Dresden der Tag der neuen Gesichter. Kurz nach der offiziellen Bestätigung des ersten Winter-Neuzugangs Oliver Batista Meier teilten die Schwarz-Gelben mit, dass sie Mittelstürmer Václav Drchal von Sparta Prag ausgeliehen haben. Der 22-Jährige unterschrieb bis Ende dieser Saison und steigt nach bestandenem Medizincheck am Nachmittag ins Mannschaftstraining ein. Der 1,87 m große Goalgetter soll im Sturmzentrum dem bislang gesetzten Toptorschützen Christoph Daferner (acht Saisontreffer) mehr Konkurrenz machen. Anzeige

„Wir verfolgen die Entwicklung von Václav Drchal seit längerer Zeit. Er ist ein wuchtiger Mittelstürmer, der bei einem der besten Klubs der Tschechischen Republik eine hervorragende Ausbildung genossen hat und bereits über Erfahrung auf hohem Niveau verfügt. Mit seiner Physis und seinen Abschlussqualitäten wird er unser Angriffsspiel direkt verstärken. Für unser gemeinsames Ziel in dieser Saison kann Václav Drchal einen wesentlichen Beitrag leisten“, hofft Dynamos Sport-Geschäftsführer Ralf Becker auf Tore des talentierten Tschechen, der gebürtig aus Budweis stammt und 2014 in den Nachwuchs von Sparta Prag wechselte.

„Ich bin voller Vorfreude auf die Aufgabe bei Dynamo Dresden. Sowohl der Verein als auch die 2. Bundesliga genießen in meiner tschechischen Heimat eine große Wertschätzung – ich habe den Fußball in Deutschland stets sehr interessiert verfolgt“, erklärt Drchal. „Meine ersten Ziele sind, mich rasch ins Team zu integrieren sowie jede Trainingseinheit zu nutzen, um die Spielphilosophie der SGD zu verinnerlichen und somit der Mannschaft schnell weiterhelfen zu können.“ Das deutsche Zweitliga-Niveau sollte er haben. Für den tschechischen Spitzenklub stand er in der ersten Liga seit seinem Debüt 2018/19 insgesamt 31-mal auf dem Rasen und schoss zwölf Tore.

Nächste Stufe auf der Karriereleiter

Allerdings sorgten ein Kreuzbandriss im Mai 2018 und eine Knie-Operation ein Jahr später für jeweils ein halbes Jahr Pause. Die Karriere des Stürmertalents geriet ins Stocken. Bereits in der Saison 2020/21 war Drchal ausgeliehen: an den tschechischen Erstligisten FK Mladá Boleslav. Dort steuerte er in 27 Spielen sieben Tore und drei Vorlagen bei. Bereits am 28. Januar 2022 wird es ein Wiedersehen mit seinen einstigen Mannschaftskameraden geben, wenn Mladá Boleslav zur Generalprobe vor seinem Rückrundenstart auf Dynamo trifft.