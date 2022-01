Neuer Teampsychologe, neuer Co-Trainer: RB Leipzig trainiert wieder vor Fans

Leipzig. Ein eiskalter Wind pfiff am Freitag über das Trainingsgelände von RB Leipzig. Da tat der warme Applaus, der am Ende von den rund 200 Fans gespendet wurde, Spielern und Betreuern der Roten Bullen sicher gut. Erstmals in diesem Jahr waren Zuschauer am Cottaweg zugelassen, wohl auch als kleines Statement im derzeitigen Streit um die Zuschauerkapazität im Stadion auf der anderen Seite des Elsterflutbeckens.

