Neuer Teilnehmerrekord beim Ringelnatzlauf in Wurzen

Wurzen. Der Wurzener Ringelnatzlauf ist nicht nur eine sportliche, sondern auch eine deutsch-deutsche Erfolgsgeschichte. Festmachen lässt sich diese Einschätzung an Familie Köberlein, die am Sonntag 330 Kilometer aus dem fränkischen Herzogenaurach auf sich nahm, um zum zweiten Mal nach 2017 an der 9. Auflage des überregionalen Sportevents teilzunehmen.

„Wir sind vor zwei Jahren zufällig im Laufkalender auf Wurzen gestoßen, und wir waren von der Veranstaltung so begeistert, dass wir in diesem Jahr einen zweiten Anlauf unternommen haben“, berichtet Tanja Köberlein. Und dies aus gutem Grund. Denn anders als in ihrer Heimat, in der bei Laufveranstaltungen das Publikum sehr parteiisch die Läufer je nach Vereinszugehörigkeit unterstützen würden, feuerten die Wurzener alle Akteure gleichermaßen enthusiastisch an. „Hier gibt es eine Herzlichkeit und Gastlichkeit, die wir von Laufveranstaltungen in unseren Breiten so nicht kennen, und diese positiven Eindrücken haben wir auch andernorts in den neuen Bundesländern gemacht“, ergänzt Ehemann Andreas, der vor drei Jahren erstmals seine Laufschuhe schnürte. Zum Vorbild nahm er sich Sohn Phillip, der vor zwei Jahren in Wurzen den U 12-Schülerlauf gewann und seine Medaille von keinem Geringerem als von Namensvetter und Ruder-Olympiasieger Philipp Wende umgehängt bekam.