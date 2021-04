Neuer Termin nach Corona-Fällen: Hannover 96 spielt an Montagabend im Mai in Kiel

Das Nachholspiel war dann am Mittwoch geplant, musste jedoch erneut abgesagt werden, da sich die Kieler nach weiteren Corona-Fällen noch bis zum 20. April in Isolation befinden. Für 96 und Kiel bedeutet die Neuansetzung eine kurze Pause. Beide spielen am Freitagabend (7. Mai) zuvor.

Kieler Mammut-Programm

Gerade dem KSV steht aber ein absolutes Mammut-Programm mit vier Nachholpartien bevor. Auswärts in Nürnberg müssen die "Störche" am Dienstag den 27. April um 18.30 Uhr antreten. Gegen Sandhausen geht es am Dienstag den 4. Mai ebenfalls um 18.30 Uhr, gegen 96 dann am 10. Mai um 18 Uhr.

Eine weitere Nachhol-Partie gegen Jahn Regensburg hat die DFL indes noch nicht terminiert, weil das Pokal-Halbfinale der Kieler gegen Borussia Dortmund am 1. Mai weitere Termin-Sorgen schafft. Man wolle hier das Ergebnis abwarten, um ein mögliches Pokal-Finale mit den Störchen zu berücksichtigen. Die DFL hatte bisher ausgeschlossen, die Saison, die am 23. Mai endet, zu verlängern.