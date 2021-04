Neuer Trainer gefunden: SV Arnum verpflichtet Christoph Boyn

Die SV Arnum ist bei der Suche nach einem Nachfolger von Ermin Vojnikovic fündig geworden. Ab Sommer wird Christoph Boyn neuer Trainer des Bezirksligisten. Am Karfreitag wurde er der Mannschaft als neuer Coach vorgestellt.

Auch Yoga gehört dazu: So halten sich die Recken in der Corona-Quarantäne fit

Regionalliga-Aufstieg beim HSC

Boyn war bereits im Jugendleistungsbereich und als Assistent beim Bezirksligisten TSV Bemerode tätig. Im Sommer 2018 wechselte der 35-Jährige zum HSC Hannover und wurde dort Co-Trainer von Martin Polomka. Nur ein Jahr später gelang dem Team der Aufstieg in die Regionalliga. Nach drei Jahren an der Constantinstraße steht für ihn nun eine neue Aufgabe als Cheftrainer an.

Dass Ermin Vojnikovic die SV Arnum im Sommer nach drei gemeinsamen Jahren verlässt, hat der Verein bereits in der vergangenen Woche bekannt gegeben. Bei den jüngsten Gesprächen waren beide Seiten zu dem Entschluss gekommen, im Anschluss an die annullierten Saison neue Kapitel für sich aufschlagen zu wollen.