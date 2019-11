Endlich ist es fix: Kenan Kocak wird neuer Trainer von Hannover 96!

Gut Ding will Weile haben: Hannover 96 hat einen neuen Trainer - und der heißt Kenan Kocak. Er galt als Favorit von 96-Profichef Martin Kind. Zuletzt trainierte der 38-Jährige den Zweitliga-Rivalen SV Sandhausen. Vor gut 13 Monaten und nur fünf Punkten aus neun Spielen wurde Kocak freigestellt. Zur Saison 2016/17 hatte der Deutsch-Türke in Sandhausen die Nachfolge von Alois Schwartz angetreten.

Immer wieder Waldhof

Kocak wurde fußballerisch beim SV Waldhof Mannheim ausgebildet, hatte unter anderem zwei Stationen in Österreich (DSV Leoben und SV Austria Salzburg), ehe der defensive Mittelfeldspieler zu seinem Ausbildungsverein zurückkehrte. Seine erste Trainerstation war der FC Türkspor Mannheim, über den VfR und den SV Waldhof arbeitete Kocak sich weiter nach oben. Mit den Blau-Schwarzen wurde er Regionalliga-Meister, scheiterte jedoch in der Relegation am Aufstieg - es folgte der Ruf des SV Sandhausen.