Neuer Vertrag beim FC Bayern: Jung-Profi Lars Lukas Mai bleibt Rekordmeister erhalten

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München hat den Vertrag mit Nachwuchsspieler Lars Lukas Mai vorzeitig bis Juni 2022 verlängert. Der 19 Jahre alte Abwehrspieler war im Sommer 2014 aus Dresden nach München gekommen. Ursprünglich lief der Kontrakt von Mai bis zum 30. Juni 2021. Im April 2018 spielte er zweimal unter Trainer Jupp Heynckes für die Profis in der Bundesliga.

Mai: "Ich möchte jetzt den nächsten Schritt in meiner Entwicklung nehmen"

"Lukas ist ein guter Junge und eines unserer größten Talente", äußerte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Freitag in einer Vereinsmitteilung. "Mit seinen 19 Jahren ist er bereits einer der Leistungsträger bei unseren Amateuren in der Dritten Liga. Wir sind davon überzeugt, dass seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist."