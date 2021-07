Neuer Vertrag: Bela Wenczel bleibt bei den Dresden Titans

Dresden. Der Berliner Forward Bela Wenczel bleibt für ein weiteres Jahr bei den Dresden Titans. Wie der Verein gestern mitteilte, geht der 20-Jährige damit in seine zweite Saison in der 2. Basketball-Bundesliga ProB. Vor allem wolle das 1,95 Meter große und 97 Kilogramm schwere Kraftpaket an der Konstanz seiner Leistung arbeiten. „Bela hat einen guten Körper und die passende Athletik für die ProB. Das muss er jetzt aggressiver und besser ausnutzen, sein Spiel an den Männerbereich anpassen“, fordert auch sein Trainer Fabian Strauß. Zudem erhält Bela Wenczel eine Doppellizenz, damit er erforderlichenfalls auch in der 2. Regionalliga spielen kann, um Spielpraxis zu bekommen.

