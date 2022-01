Neuer Vertrag, mehr Ego: Wie Kingsley Coman beim FC Bayern eine neue Ära prägen kann

Dass er überhaupt verlängern würde, war lange Zeit sehr fraglich. Und dass Kingsley Coman nun sogar vor seinem Außenstürmer-Kollegen Serge Gnabry ein neues Arbeitspapier beim FC Bayern München unterschreibt, überrascht doppelt. Bis 2027 hat sich der Franzose nun an den Abo-Meister aus dem Süden gebunden – ein deutliches Signal, sowohl von interner als auch von externer Bedeutung. Der internationalen Konkurrenz zeigt der deutsche Branchenprimus: Schaut her, wir können auch unsere begehrten Top-Stars halten! Selbst in wirtschaftlich schwierigen Pandemie-Zeiten. Anzeige

Und innerhalb des Vereins macht die Vertragsverlängerung deutlich: Sein Standing in der Kabine steigt enorm! Der 25-Jährige wird hinter Kapitän Manuel Neuer sowie den Stellvertretern Thomas Müller und Robert Lewandowski zum Bestverdiener des Profikaders. Er rückt in die Kategorie der Spieler auf, die über 15 Millionen Euro pro Jahr verdienen – wie zuvor Joshua Kimmich, Leon Goretzka, die beide 2021 neue Verträge erhielten, als auch Leroy Sané und Lucas Hernández.

Coman darf mehr Ego wagen – und das tut ihm gut

Bayerns erster Personal-Coup des Jahres 2022 stellt eine klare Wertschätzung und Belohnung des Werdegangs von Coman dar, der sich vor allem unter Trainer Julian Nagelsmann seit Juli bestens entwickelt hat. Der 34-Jährige zeigte dem Franzosen konkret auf, wie er sich weiter verbessern könne, um speziell an seiner Torgefährlichkeit zu arbeiten und sich mehr zuzutrauen. Was prompt funktionierte: In dieser Saison hat Coman sein Torjäger-Gen wiederentdeckt: in zehn Liga-Einsätzen traf Coman bereits vier Mal, in insgesamt 17 Hinrunden-Einsätzen (in allen Wettbewerben) kommt er auf fünf Treffer und zwei Vorlagen. Nicht allzu viel, aber mehr als in der Vergangenheit.



Zum Vergleich: In der Spielzeit 2020/21 waren es acht Treffer in 39 Partien, dazu kamen jedoch immerhin 15 Vorlagen. Was zeigt: Coman, sonst eher Vorbereiter und laut Datendienst "Opta" seit 2015/16 mit 37 Torschussvorlagen nach Eins-gegen-Eins-Dribblings mit Abstand (Julian Brandt kommt auf 18) Liga-Bester, darf unter Nagelsmann mehr Ego wagen. Und das tut dem eher introvertierten Mann aus Paris gut.

Auch der Vertrag von Serge Gnabry soll demnächst verlängert werden

In seinen ersten Jahren in München seit seinem endgültigen Wechsel 2017 von Juventus Turin (zuvor war er bereits zwei Jahre ausgeliehen) leitete Bayerns Franzosen-Legende Franck Ribéry seinen Landsmann an, brachte ihm die Klub-DNA bei, integrierte ihn. Bis 2019, als der extrovertierte Dauer-Spaßvogel Ribéry in München tränenreich abtrat, war der schüchterne und zurückhaltende Coman meist sein Stellvertreter und der Mann, der ihn bei Einwechslungen auf der linken Außenbahn eins zu eins ersetzte. Durch sein langfristiges Bekenntnis zu München könnte Coman, in der Gunst der Bayern-Fans durch sein Siegtor per Kopf ("Ich habe mit geschlossenen Augen getroffen") im Champions-League-Finale 2020 gegen Paris St.-Germain (1:0) massiv gestiegen, zu Ribérys veritablen Nachfolger werden. Die Ära des "King" wie ihn alle rufen, dauert an – weitere Höhepunkte sollen folgen.

Dabei ist für ihn ganz wichtig: Nagelsmann machte dem ständigen Hin und Her von Coman von der rechten auf die linke Außenbahn und wieder zurück (oft im selben Spiel) ein Ende. Coman stürmt nun vorzugsweise auf seiner Sahne-Seite rechts, Leroy Sané agiert meist als verkappter Zehner halblinks. Somit wurde es für Serge Gnabry, der bevorzugt über die rechte Außenbahn angreift, im Laufe der Hinrunde immer schwieriger auf zufriedenstellende Spielzeiten zu kommen. Dennoch soll auch Gnabrys Vertrag demnächst um ein paar Jahre verlängert werden.

Nagelsmann ist Coman-Befürworter

Nagelsmann machte sich intern für ein langfristiges Bleiben von Coman stark. Neulich betonte der Cheftrainer, auf dessen Leistungssteigerung angesprochen: "Ich habe, ehrlich gesagt, nicht allzu viel mit ihm gemacht. Ich habe schon oft betont, dass er ein Spieler ist mit einer herausragenden Qualität, welche man in Europa nicht häufig findet: Dieses Eins-gegen-Eins aus dem Stand, mit diesen Bewegungen und Haken, dieses Tempo, dieser Speed in die Tiefe. Und er hat eigentlich einen herausragenden Torabschluss. Ich finde, dass er das in den letzten Jahren immer ein bisschen mit zu viel Gewalt gemacht hat. Deswegen hatte er, gemessen an seiner Qualität, eigentlich eine viel zu schlechte Quote. Jetzt hat er eine gute Quote. Außerdem ist er ein sehr, sehr guter Charakter, der immer Gas gibt und total glücklich ist, dass er gesund ist."