Neuer Vertrag: Tesic verlängert für zwei Jahre bei Arminia Hannover

Schon seit Monaten ruht auch bei Arminia Hannover der Ball – trotzdem gibt es beim Fußball-Oberligisten Neuigkeiten in den unterschiedlichsten Be­rei­chen.

Branislav-Aleksandar Te­sic hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert und gehört damit dem Kader von Trainer Skerdi Bejzade auch in der kommenden Saison an – wann auch immer sie be­ginnt. Für Tesic war der neue Kontrakt sogar ein kleines Geburtstagsgeschenk, er wurde am vergangenen Samstag 21 Jahre alt.

Arminia-Vorstand Frank Willig freut sich nicht nur darüber, dass mit Tesic ein Leistungsträger gehalten werden kann, „sondern auch, dass ein Spieler aus der eigenen Jugend schon so lange bei uns ist. Das zeigt, dass der Durchlauf nach oben möglich ist.“ Tesic geht trotz seines geringen Alters bereits in seine vierte Herren-Spielzeit bei Arminia. Wie sehr der Verein ihn auch emotional binden konnte, zeigt sich an einer neuen Aufgabe für Tesic: Er übernimmt ab Sommer das Training der ersten F-Jugend-Mannschaft.