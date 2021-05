Neuer Wolfsburg-Trainer: Mit Van Bommel soll nächste Woche alles klar sein

Am Ende ging es dann doch sogar noch etwas schneller als erwartet. Die Trennung zwischen dem VfL Wolfsburg und seinem Cheftrainer Oliver Glasner ist perfekt, der Österreicher wechselt zu Eintracht Frankfurt. Beide Vereine bestätigten den Deal zeitgleich am frühen Mittwochnachmittag. Die Hessen, bei denen Glasner einen Dreijahres-Vertrag bekommt, zahlen dem VfL eine Ablöse, die nach SPORT BUZZER-Informationen bei zwei bis drei Millionen Euro liegen soll. Glasners Amtszeit in Wolfsburg endet damit nach zwei Spielzeiten, in denen er den VfL einmal auf Platz sieben und einmal in die Champions League geführt hat. Als Nachfolger steht Mark van Bommel bereit , die Gespräche sind sehr weit und werden voraussichtlich in der kommenden Woche zum Abschluss gebracht werden.

Der Glasner-Abschied in Wolfsburg ist nun erst einmal der Endpunkt einer Entwicklung, die sich bereits seit Monaten angebahnt hat. Während es sportlich immer besser lief , der VfL die gesamte Rückrunde auf einem Champions-League-Platz verbracht hat, wurde der Trennungswillen auf beiden Seiten immer deutlicher. Öffentliche Glasner-Äußerungen zum Thema Transfers im vergangenen Herbst hatten zum Bruch mit Manager Jörg Schmadtke geführt. Als im März bekannt wurde, dass der Trainer eine Ausstiegsklausel hat, vermied dieser ein Bekenntnis zu einem Verbleib beim VfL - und wurde unter anderem als neuer Coach in Frankfurt, Salzburg, Leipzig, Leverkusen oder sogar bei den Bayern gehandelt.

Frankfurt ist es nun geworden, damit hat sich Glasner quasi selbst aus der Champions League gekickt. Denn während er mit dem VfL in die Königsklasse einzog, hat bei der Eintracht die Verkündung des Abschieds von Glasner-Landsmann Adi Hütter zu einer sportlichen Delle geführt, die die SGE am Ende auf Rang fünf und damit in die Europa League rutschen ließ. Kurios: Von der ersten acht Klubs in der Tabelle der abgelaufenen Bundesliga-Saison geht nur der Siebte Union Berlin ohne Trainerwechsel in die kommende Spielzeit.

"Es ist für alle Seiten gut, dass der Sachverhalt nun geklärt ist und wir nicht in so einen spekulativen Dauerzustand kommen", sagte Schmadtke auf SPORTBUZZER-Nachfrage. Die Vertragsauflösung mit Glasner sei erfolgt, so teilte es der VfL zuvor mit, weil der Trainer "mit dem Wunsch auf die Klubführung zugekommen" sei, "zur neuen Saison zur Frankfurter Eintracht zu wechseln". Schmadtke: „Dem haben wir entsprochen und das Vertragsverhältnis aufgelöst. Wir bedanken uns bei Oliver Glasner für zwei erfolgreiche Jahre und wünschen ihm alles Gute."