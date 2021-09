Neuer WM-Rhythmus? FIFA-Chef Gianni Infantino will Klarheit bis Ende des Jahres

FIFA-Präsident Gianni Infantino will bis Ende des Jahres Klarheit über eine Verkürzung des WM-Rhythmus auf zwei Jahre . Es sei ein umfassender Prozess und ein Zeichen von Respekt gegenüber der gesamten Welt. " Wir hoffen, dass wir ihn bis Ende dieses Jahres abschließen, damit wir in die Zukunft blicken können, da der bestehende internationale Spielkalender (Männer) 2024 endet ", wird Infantino auf der FIFA-Homepage zitiert.

Gerade erst haben in Doha frühere Fußballstars und Trainer unter Führung von Arsène Wenger über das Thema debattiert. Infantino erkannte an, dass der Spielkalender an gewisse Grenzen stoße. UEFA-Chef Aleksander Ceferin hatte sich strikt gegen solche Pläne ausgesprochen.