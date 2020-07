Neuer Zeugwart für Hannover 96: Benjamin Hauptmann folgt auf Servet Kaya

Servet Kaya, seit 2016 als Zeugwart bei Hannover 96 angestellt, hört in diesem Sommer auf. Der 55-Jährige verändert sich beruflich und kehrt zu Volkswagen Nutzfahrzeuge zurück, wo er schon vor 2016 gearbeitet hatte. Nachfolger wird ein alter Bekannter: Benjamin Hauptmann kehrt als Zeugwart zu 96 zurück. Der SPORT BUZZER berichtete bereits vor zwei Tagen.

Hauptmanns Weg zurück nach Hannover

Zwischen 2014 und 2016 arbeitete Hauptmann bereits als Zeugwart für die Roten, ehe er zu Fortuna Düsseldorf wechselte. Nun kehrt er an die Leine zurück. Hauptmann hat im Profifußball viel erlebt – dazu gehörte auch der Rauswurf bei 96. Als RB Leipzig vor zehn Jahren den Weg von der 5. Liga in die Champions League antrat, kümmerte sich Hauptmann dort um die Fußballschuhe und die Getränkeversorgung der Spieler. Er wechselte zum MSV Duisburg, zum FC St. Pauli, war von 2014 bis 2016 in Hannover und hat sich nun zwei Saisons bei Fortuna Düsseldorf um die Klamotten gekümmert.