Neuer Zwei-Jahres-Vertrag: Borussia Dortmund verlängert mit Torwart Hitz 

In den vergangenen Partien war er an dem Aufschwung von Borussia Dortmund beteiligt: Torwart Marwin Hitz, der seit einigen Wochen die Nummer eins im BVB-Tor ist, weil Roman Bürki zuletzt verletzt fehlte. Jetzt haben die Dortmunder Hitz länger an den Verein gebunden, seinen Vertrag bis 2023 verlängert. "Marwin genießt bei uns sowohl sportlich als auch menschlich eine sehr hohe Wertschätzung. Die Vertragsverlängerung ist deshalb folgerichtig", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Hitz war nach seinen Stationen in Wolfsburg und Augsburg im Sommer 2018 zum zur Borussia gekommen. Seither kam er in 25 Pflichtspielen zum Einsatz, 13 davon alleine in dieser Saison. "Meine Familie und ich fühlen uns in Dortmund sehr wohl. Sportlich haben wir auch in dieser Saison noch große Ziele, die wir gemeinsam erreichen wollen", sagte Hitz. "Ich bedanke mich für das Vertrauen der Verantwortlichen und kann es kaum erwarten, möglichst bald wieder unsere Fans im Stadion zu sehen."