Neues Buch von Sky-Kommentator Wolff Fuss: Mit Kritik umzugehen, gehört mit zu meinem Beruf

Die Corona-Zeit ist verrückt – für den Fußball, für die Profis, aber auch für andere Teile der Branche, auch für Wolff Fuss. Der Sky-Kommentator beschreibt in seinem neuen Buch „Geisterball“, welches am Dienstag erscheint, wie er die Phase erlebte. Im SPORT BUZZER gibt es vorab Anzüge zu lesen. Heute: Reaktionen auf ein jetzt schon legendäres Spiel.

Tags darauf stand das Viertelfinale gegen den FC Barcelona auf dem Plan. Es sollte DAS Spiel bei diesem Turnier werden. Nie zuvor war ein K.o.-Spiel in der Königsklasse so deutlich ausgegangen. (…) Ich hatte mich in meinem Kommentar bei Bayern gegen Barcelona zu der Aussage hinreißen lassen: „Nur zum Verständnis: Das ist hier nicht Barfuß Bethlehem, das ist der FC Barcelona.“

Eine spontane Aussage, die versuchte, das Gesehene und Geschehene und Unfassbare in Worte zu fassen. Natürlich zugespitzt, natürlich pointiert. Und schließlich ist es nur Fußball. Es schoss mir durch den Kopf und war schließlich auf dem Sender. So wie immer. Wie bei jedem Bundesligaspiel und bei jedem Pokalspiel auf dem Land. Das Ereignis macht den Kommentar und nicht umgekehrt. Auf Spiele kann man sich vorbereiten, niemals aber auf Ereignisse oder Verläufe im Spiel oder gar auf bestimmte Ergebnisse. Auch dass die Erfinder des Tiki-Taka „heute nicht mal wie ihre eigene Hongkong-Rolex spielten“ entstand auf diese Art und Weise. Als Alphonso Davies zu seinem Jahrhundert-Solo ansetzte „Vidal an ihm zerschellte“, er Semedo erst austanzte und kurze Zeit später bereits „eine gute Autostunde entfernt war“, entsprach das dem Takt des Spiels. (…)

Viele positive Reaktionen auf den Viertelfinal-Kommentar

Ich bekomme nach Fußballspielen jede Menge Reaktionen von Zuschauerinnen und Zuschauern. Diese sind in großer Mehrheit positiv. Das freut mich sehr und ist im Zeitalter von Social Media durchaus ungewöhnlich. Noch nie allerdings habe ich derart viele vor allem positive Reaktionen und Feedbacks erhalten wie auf dieses Champions-League-Viertelfinale. Internationale Fernsehstationen spielten das Tor von Kimmich mit der Vorarbeit von Davies mit deutschem Kommentar. Ich war gespannt, inwieweit die ihren Fernsehzuschauern den Treffer übersetzten. „One dance and then an one-hour-drive by car away…“, so ähnlich vielleicht. Sie übersetzten gar nicht, ließen einzig die Emotionen sprechen. (…)

Und natürlich gab es auch Leute, denen es nicht gefallen hat. Das bringt das Geschäft mit sich und ist auch gut so. Auch Nachrichten mit religiösem Hintergrund erreichten mich: Die hier herangezogene Geburtsstadt von Jesus Christus stelle eine blasphemische Verunglimpfung dar. So wurde mir eine generelle Ablehnung des Christentums unterstellt. Auch derartige Nachrichten sind erwartbar. Wenn im Zusammenhang eines Fußballspiels mal „der Hund in der Pfanne verrückt wird“, schreiben die Tierschützer, wenn die Bayern an anderer Stelle nach einem 1:0 gegen Maccabi Haifa besser „die Synagoge im Dorf lassen sollten“, schreiben die Religionswissenschaftler und unterstellen Antisemitismus. Wenn eine Mannschaft nach „der rechten Backe auch noch die linke Backe hinhält“, freuen sich alle Neutestamentler und bedanken sich, dass das Matthäus-Evangelium Einzug in eine Fußballreportage gehalten hat. Allen Ungläubigen sei gesagt, hier ist vom Evangelisten Matthäus die Rede und nicht von Lothar. (…)