Neues BVB-Trikot geleakt: Thomas Meunier posiert im Heimdress für die Saison 2020/21

Der BVB präsentierte am Donnerstag nicht nur PSG-Neuzugang Thomas Meunier, sondern auch unfreiweillig das neue Heimtrikot für die Bundesliga-Saison 2020/21. Für ein Foto trug der Belgier, der ablösefrei kommt und bis 2024 in Dortmund unterschrieb, das neue Jersey. Das Bild machte auf Twitter schnell die Runde. Das Design kursierte schon länger im Netz, offiziell präsentieren will der BVB das neue Trikot aber erst am 1. Juli.

Ausgestattet wird der Klub weiter von Puma, in der Optik setzt der BVB auf eine schwarz-gelbe Blitzoptik. Erstmals als Trikotsponsor in der Bundesliga mit dabei: der Internetdienstleister 1&1 - das Logo prangt auf der Brust des neuen Trikots. Die Dortmunder lassen sich die Kooperation, die bis 2025 laufen soll, mit 12 bis 15 Millionen Euro pro Jahr bezahlen.