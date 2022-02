Neues Formel-1-Team ab 2024? Michael Andretti will in die Königsklasse einsteigen

Der Sohn des früheren Formel-1 -Weltmeisters Mario Andretti will mit einem eigenen Team in die Rennserie einsteigen. Michael Andretti habe beim Motorsport-Weltverband FIA einen Antrag für einen Start zur Saison 2024 hinterlegt, teilte Vater Mario via Twitter mit. Das Unternehmen Andretti Global besitze alle nötigen Ressourcen und erfülle sämtliche Voraussetzungen, schrieb der ehemalige Rennfahrer weiter. Michael Andretti erwarte nun die Entscheidung der FIA.

Noch mehr Rennen in den USA?

Auch durch den großen Erfolg der Netflix-Serie "Drive to Survive" ist in den USA das Interesse an der Motorsport-Königsklasse deutlich gestiegen. In der neuen Saison rückt das Rennen in Miami als zweiter Grand Prix in den USA in den Rennkalender. Erst am Freitag verkündete die Rennserie die Verlängerung des Vertrags mit Austin bis 2026. Im Gespräch ist auch ein Gastspiel in Las Vegas.