Neues Grün für RB Leipzig: Red-Bull-Arena bekommt neuen Rasen

Leipzig. Es wird eifrig gewerkelt in diesen Tagen in der Red-Bull-Arena. Der Grund ist ein botanischer. Der Rasen muss erneuert werden, und zwar unter Hochdruck. Denn zum ersten Heimspiel der Hausherren von RB Leipzig am 25. August gegen Eintracht Frankfurt soll die Spieler sattes Grün empfangen. Schwerstarbeit also für die Greenkeeper. Zuerst musste der bisherige von braunen Stellen übersäte Grund abgetragen werden. Dann konnte das neue Grün, das übrigens aus Holland stammt, verlegt werden. Der Rollrasen soll jetzt so schnell wie möglich Wurzeln schlagen.