Neues Heimtrikot von RB Leipzig im Handel – Auswärtstrikots geleakt

In knapp zwei Monaten startet RB Leipzig in die Bundesliga-Saison 2020/21. Die neuen Heimtrikots sind jetzt in den Verkauf gegangen. Auch Bilder des möglichen Auswärtstrikots wurden im Netz veröffentlicht. Aufgrund der Ähnlichkeit zu den blau-gelben Leibchen des 1. FC Lok zeigten sich einige Fans irritiert.