Neues Mainz-Trikot zum Spiel gegen Schalke 04: Fastnacht-Dress zeigt sich farbenfroh

In Köln heißt es "Alaaf", in Mainz "Helau": Und so feiern die Mainzer auch keinen Karneval, sondern Fastnacht. Wenige Tage vor Beginn der Straßenfastnacht läuft der 1. FSV Mainz 05 im Bundesliga-Spiel gegen den FC Schalke 04 am Sonntagabend deshalb in einem Sonder-Trikot auf.

In der heimischen Opel-Arena werden die Mainzer statt in dem üblichen roten Trikot in einem weißen Dress mit bunten Streifen spielen. Die breiten Querstreifen sind in den Fastnachts-Farben rot, weiß, blau und gelb gestaltet. Auf dem Rücken zieren Silhouetten des eigenen Stadions und des Mainzer Doms das Sonder-Trikot.

Erkennst du dein Bundesliga-Stadion? Erkennst du dein Bundesliga-Stadion? ©

Anzeige

Sonder-Trikot zu Fastnacht gegen Schalke: Mainz will sich trotzdem nicht ablenken lassen