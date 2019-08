Neues Management: Alexander Zverev schließt sich Federer-Agentur an

Kurz vor dem Beginn der US Open hat Alexander Zverev sein Umfeld neu geordnet. Nach der Trennung von seinem langjährigen Manager Patricio Apey, mit dem Deutschlands bester Tennisprofi sich nach wie vor in einem Rechtsstreit befindet, hat sich Zverev der Agentur Team 8 angeschlossen. Die Agentur wurde von Roger Federer und dessen Manager Tony Godsick gegründet.

„Das andere ist immer noch nicht erledigt. Aber jetzt kann sich jemand anderes um mich kümmern und ich habe mehr Zeit für mich“, sagte Zverev am Freitag in New York, wo am Montag die US Open beginnen. Geplant ist, dass sich auch Federers Manager Godsick persönlich um den ATP-Weltmeister des vergangenen Jahres kümmert.