Neues Super-Talent für RB Leipzig? US-Amerikaner Clark soll 2022 kommen

Leipzig. RB Leipzig soll einem Medienbericht zufolge vor der Verpflichtung des 17 Jahre alten Caden Clark von den New York Red Bulls stehen. Laut „The Athletic“ wird derzeit am Vertrag gearbeitet und die Ablösesumme verhandelt. Clark soll aber zunächst weiter in der Major League Soccer in den USA für New York spielen und ab Januar nächsten Jahres in Leipzig antreten.

Anzeige