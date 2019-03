Neues Tottenham-Stadion: Spurs veröffentlichen vierten Termin für die Eröffnung

Hinter den Anhängern der Tottenham Hotspurs liegen aufreibende Jahre. Das liegt nicht etwa an der sportlichen Situation des Klubs, der in den zurückliegenden Spielzeiten immer wieder sowohl in der nationalen Liga als auch international für Furore sorgte. Für Ärger sorgen bei den Londonern die Pläne für das neue Stadion, das in Teilen auf dem Grund der legendären White Hart Lane entstehen soll.