Neues Trainerduo in Barsinghausen: Pagano und Diaz Garcia übernehmen bei dem Landesligisten

So richtig fraglich ist es ja nicht mehr gewesen: Doch nun meldet der Verein Vollzug. Von jetzt an hat Fußball-Landesligist TSV Barsinghausen offiziell eine neue sportliche Führung. Der bisherige Co-Trainer Toni Pagano wird zum Coach befördert, ihm zur Seite steht künftig mit Ricardo Diaz Garcia ein erfahrener Mann, der zuvor beim SV Degersen und beim FC Springe Trainer-Erfahrung gesammelt hat. Anzeige „Die beiden wollen es als gleichberechtigtes Duo zusammen machen“, betont Teammanager Marvin Körber. Die Vereinbarung gelte zunächst einmal bis zum Sommer. „Wir planen immer nur eine Saison. Aber klar ist, dass wir uns das möglichst auch für die nächste Spielzeit in dieser Konstellation wünschen.“

Ein weiterer Co-Trainer wird noch gesucht Allerdings sei die Trainer-Crew noch nicht komplett. „Wir sind noch nicht vollständig, denn ein großer Kader könnte noch ein zwei Unterstützer brauchen“, spielt Körber darauf an, dass noch mindestens ein „Co“ gesucht werde. „Bis zum Jahresende wollen wir alles eingetütet haben.“ Wichtig sei dem Klub gewesen, Klarheit in Bezug auf die Chefposition zu schaffen. „Die beiden haben den Hut auf.“ Pagano verfüge nicht nur über die nötigen Fachkenntnisse, er könne diese auch entsprechend vermitteln. „Das Wissen haben viele, aber nicht jeder kann es an den Mann bringen“, so Körber. „Toni ist von der Ansprache, von der Rhetorik, von der Intensität und Klarheit das Beste, was ich bislang erlebt habe.“ Ihm traue er zu, dass dessen Input auch Früchte trage. Mit Diaz Garcia gebe es eine adäquate Ergänzung: „Ricky spricht auch die Sprache der jungen Kerle. Und er kommt mit allen Altersgruppen und Nationalitäten klar. Er ist ein smarter Typ und Menschenfänger.“ Zudem kenne er viele Spieler, möglicherweise auch potenzielle Kandidaten für den TSV. „Das könnte uns helfen, denn auf zwei, drei Positionen benötigen wir schon noch Verstärkung“, so Körber.



Junge, vielseitige Spieler gesucht Nach den Abgängen von Tobis Kienlin und Marvin Bialucha sowie seinem eigenen Karriereende und der langen Verletzungspause von Robin Abram sei man zum Beispiel auf den offensiven Außenpositionen etwas dünn aufgestellt. „Wenn Robin zurückkommt, hilft das natürlich, aber wir haben schon noch Bedarf.“ Bei den anderen Positionen wollte sich Körber nicht festlegen. „Wir suchen junge, vielseitige Spieler, und wollen unseren Verjüngungsprozess fortsetzen.“

Kein Druck in Barsinghausen Grundsätzlich sehe er dem Rest der Saison gelassen entgegen. „Mit dem 3:1 gegen den TSV Pattensen haben die Jungs bewiesen, zu was sie fähig sind und dass sie mithalten können.“ Wenn die Mannschaft ihr Potenzial abrufe, sei sie mit vielen Gegnern auf Augenhöhe. „Aber wenn in der Abstiegsrunde von 13 Teams sechs absteigen, kann man den Klassenerhalt nicht zwingend erwarten, das wäre für einen Verein wie den TSV Barsinghausen vermessen.“ Man habe hier am Deister keinen Druck. „Wir können auch in der Bezirksliga gut agieren.“ Aber wenn die Mannschaft konstant Leistungen wie beim Sieg gegen den TSV Pattensen abliefere, sei der Klassenerhalt möglich. „Andernfalls wird es eng.“ Hilfreich sei sicherlich die Basis: „Wir haben eine intakte Mannschaft, die sich gut versteht, richtig Bock auf Fußball hat und Gas geben will. Wir trainieren dreimal die Wochen, haben ein Super-Umfeld und eine tolle Anlage. Genau das ist ja auch der Reiz für Toni und Ricky, das hier gemeinsam anzugehen.“

Abschließend wollte Körber unbedingt noch etwas mit Blick auf Ex-Trainer Dennis Herrmann und dessen „Co“ Markus Grajewski loswerden: „Deren Bilanz ist mit dem Aufstieg in die Landesliga und der Top-Platzierung in der ersten Landesliga-Saison total positiv. Dafür gilt Dennis und auch Markus großer Dank.“ Herrmann habe am Ende gespürt, dass es in dieser Konstellation – mit Grajewski und Pagano – nicht weitergehen könne. „So geerdet wie Dennis ist, hat er daraus die Konsequenz gezogen und so eine Tür für etwas Neues aufgemacht.“