Neuhaus: Kein Spiel, aber die Chancen auf den Regionalliga-Verbleib steigen

Die Braunschweigerinnen zogen ihr Team direkt am Spieltag freiwillig zurück, schlagen in der nächsten Saison in der Oberliga auf. Die Pandemie dürfte sicherlich eine Rolle für diese Entscheidung beim TSV gespielt haben. Zuvor hatte der TTC Finow Eberswalde bereits am 18. Dezember sein Team zurückgezogen. Damit stehen die beiden Direkt-Absteiger bereits im Januar fest. Trotzdem war SSV-Mannschaftsführerin Sarah Nitsch von der kurzfristigen Absage des Punktspieles nicht begeistert: „Wir waren top vorbereitet und hätten lieber gespielt."

Die Tischtennisspielerinnen des SSV Neuhaus haben am Wochenende ohne eigenes Zutun ihre Chancen auf den Klassenerhalt verbessert. Das Abstiegsduell gegen den Bezirksnachbarn TSV Watenbüttel am Samstag fand nämlich gar nicht statt.

Der RSV Braunschweig II, seines Zeichens der direkte Neuhäuser Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt, überraschte am Wochenende durch ein 5:5 beim Kieler TTK Grün-Weiß mit einem unerwarteten ersten Punktgewinn. Im vereinsinternen Duell unterlag der RSV II gegen die eigene Erstvertretung am Sonntag zudem nur hauchdünn mit 4:6. In der Tabelle schob sich die RSV-Reserve damit an Neuhaus aufgrund des besseren Spielverhältnisses) auf Rang sieben vor, rangiert somit auf dem Nichtabstiegsplatz. Neuhaus belegt den Relegationsplatz.

SSV-Coach Frank Baberowski kritisiert derweil, dass die Regionalligen wie die Bundesligen komplett weiterspielen müssen: „Für die Profiligen macht das vielleicht einen Sinn. Aber in der Regionalliga kenne ich keine Spielerin, die vom Tischtennissport leben könnte."

Sportlich weiter geht es für die Neuhäuserinnen mit einem Doppelpack am letzten Januar-Wochenende. Kurios dabei, dass Neuhaus zunächst am 29. Januar sein erstes Rückrundenmatch in Kiel bestreitet. Tags darauf beendet Neuhaus dann die Hinserie mit dem vorentscheidenden Abstiegsknaller beim RSV Braunschweig II. Bei den Neuhäuserinnen wackelt weiterhin der Einsatz von Leistungsträgerin Ekaterina Buka, die seit längerer Zeit schon mit einer hartnäckigen Rückenverletzung zu kämpfen hat.