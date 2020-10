Neuhaus statt Reislingen: Maulwürfe vertreiben Wolfsburger Landesligisten

Der SV Reislingen/Neuhaus ist gestraft - durch possierliche Tierchen, die zugleich oft Rasenbesitzers Kummer sind. Und immer öfter auch Kummer der Kicker. Fußball-Landesligist SV Reislingen/Neuhaus brachte den nachtschwarzen Kamerad jetzt in Not. Kurzfristig hieß es mal wieder: weg vom Bötzel in Reislingen, rüber zum Kunstrasen in Neuhaus. Das wird wohl noch öfter passieren.

Doch der Reihe nach: Am Mittwoch stellte Reislingen fest: Der Maulwurf war wieder da. Auf beiden Längsseiten des Platzes hatte der kleine Säuger Dutzende Haufen aufgeworfen. Nicht zum ersten Mal. Beizukommen ist dem oder den Tierchen nicht. ",Eine Vertreibung ist nicht möglich', hat uns die Stadt mitgeteilt", sagt Spartenleiter Patrick Gritzka. Die Maulwurfshügel können beseitigt werden - allerdings nicht zwischen Donnerstag und einem Spiel am Sonntag. "Dafür", so Gritzka, sei laut Stadt, die die Plätze pflegt und abkreidet, die Zeit zu kurz.