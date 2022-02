Neujahrsempfang beim SC DHfK: Witzke und Mamic aus Quarantäne zurück

Leipzig. Gute Stimmung und jede Menge Zuversicht herrschte am Wochenende beim Neujahrsempfang der SC-DHfK-Handballer in der Arena. Wenige Tage vor dem Rückrundenstart des Bundesliga-Teams in Balingen (Mittwoch, 19 Uhr, Sky) begrüßte Manager Karsten Günther den neuen Torhüter Mohamed El-Tayar aus Kairo mit einem Präsentkorb und die EM-Rückkehrer mit einem Vodkaria-Gutschein. Anzeige

Nicht nur Binder freut sich auf die Rückrunde

Letzteres Geschenk war eine Steilvorlage für Lukas Binder. Der Spieler der ersten Stunde in den SC-DHfK-Reihen hatte die Lacher auf seiner Seite. Denn der 29-Jährige sagte auf die Frage, was sich im Laufe der Zeit bei den Grün-Weißen geändert hat: „Neuerdings gibt es Vodkaria-Gutscheine – ich habe noch nie einen bekommen.“ Daran soll es nicht scheitern, versicherte der Manager. Mit Blick auf die Liga zeigte sich Binder angriffslustig: „Wir sind drauf und dran, den Sprung nach Europa zu schaffen. Wenn alle Spieler fit sind, haben wir das Zeug dazu, oben anzugreifen. Ich freue mich auf die Rückrunde.“

DURCHKLICKEN: Das war der Neujahrsempfang des SC DHfK Handball Der Neujahrsempfang und die Vorschau auf die Rückrunde des SC DHfK Handball in der Arena Leipzig ©

Natürlich waren die Augen der Gäste und Sponsoren besonders auf Mohamed El-Tayar gerichtet, der im Tor Joel Birlehm ersetzt. Der Ägypter sagte: „Als ich von der Anfrage aus Leipzig erfahren habe, konnte ich einige Tage kaum schlafen, denn es war ein großer Traum von mir, in der Bundesliga zu spielen. Meine ersten Tage bei der Mannschaft waren sehr aufregend. Jetzt freue ich mich darauf, das ganze Team kennenzulernen und hoffentlich bald vor vollem Haus in Leipzig zu spielen.“ Bis zum ersten Heimspiel am 6. März muss sich der 25-Jährige noch etwas gedulden – im Februar hat die Leichtathletik Vorrang in der Arena.



Sein Torhüter-Kollege Kristian Saeveras, der mit Norwegen bei der EM spielte, sagte: „Ich bin gerade erst wieder nach Leipzig gekommen und konnte Mohamed vorhin in der Kabine das erste Mal Hallo sagen. Aber ich freue mich schon sehr darauf, ihn kennenzulernen und mit ihm gemeinsam ein gutes Gespann zu bilden.“

Witzke will Konstanz auf die Platte bringen

Da viele SC-DHfK-Spieler bei der EM mit Corona (zeitweise) außer Gefecht waren, spielte das Thema Gesundheit eine wichtige Rolle. Luca Witzke gab teilweise Entwarnung. „Die sportmedizinischen Untersuchungen habe ich nach meiner Isolation zum Glück alle bestanden. Jetzt kann ich wieder angreifen und am Mannschaftstraining teilnehmen“, sagte der Spielmacher, der seinem Team am Mittwoch schon wieder auf dem Parkett helfen will, wenn auch noch nicht über 60 Minuten. Der 22-Jährige weiß, worauf es in den kommenden Wochen besonders ankommt: „Wir wissen, wie gut wir sind, aber wir müssen das auch in jedem Spiel zeigen. Deshalb ist es das Wichtigste, Konstanz auf die Platte zu bringen. Da stehen wir jetzt in Verantwortung.“

Auch Marko Mamic trainiert wieder und blickt nach überstandener Infektion nach vorn: „Nach 20 Tagen im Hotelzimmer bin ich top motiviert und würde am Mittwoch am liebsten 60 Minuten durchspielen. Aber wahrscheinlich wird es nur für 20 oder 30 Minuten reichen.“