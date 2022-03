Neukircher Rennfahrerin Sarah Göpfert startet wieder durch

Die gebürtige Erzgebirgerin weiß, wovon sie spricht. Aufgewachsen unweit vom Sachsenring, begleitet der Motorsport Sarah Göpfert bereits seit ihrem achten Lebensjahr. Vom ersten Pocketbike-Schnupperkurs 2006 und den ersten Meistertiteln im sächsischen Pocketbike-Event 2008 bis 2012 kämpfte sie sich immer weiter in stark belegte Starterfelder wie in der Suzuki Gladius Trophy (heute Twin Cup), dem ADAC Junior Cup und im vergangenen Jahr im Yamaha R3 bLU cRU Cup durch.

"Habe den Rennsport sehr vermisst"

Dort schloss die junge Sächsin als drittbeste Deutsche auf Platz sechs ab und fuhr beim ersten Lauf in Schleiz allen davon. Ein Sieg in Schleiz und der dritte Platz beim Saisonfinale in Hockenheim zählen seitdem zu ihren Highlights des vergangenen Jahres. Ein glatter Durchmarsch war es bis zu diesen Achtungserfolgen allerdings nicht. Nach einer durchwachsenen Zeit im ADAC Junior Cup zog sich Göpfert 2018 aus dem Motorsport zurück und konzentrierte sich voll und ganz auf ihr Studium an der TU Chemnitz. Doch der Motorsport ließ die Studentin nicht los.

"Motorsport ist mein Leben"

„In den drei Jahren Pause habe ich mich als Person stark weiterentwickelt und bin dadurch auch als Sportlerin reifer geworden. Ich sehe nun viele Dinge entspannter und diese Gelassenheit hat es mir erlaubt, auch fahrerisch einen großen Sprung zu machen, ohne Extra-Kilometer zu fahren. Denn die sportliche Leistung ist auch im Rennsport enorm von der mentalen Stärke abhängig“, beurteilt sie ihren bisherigen Weg selbstkritisch. „Die letzte Saison hat meine Erwartungen übertroffen. Der Sieg in Schleiz hat mir gezeigt, dass ich in der Lage bin, Rennen zu gewinnen und das gibt einem noch einmal einen Extraschub Selbstvertrauen, welches auch hilft, wenn es dann einmal nicht so gut läuft.“ In diesem Jahr startet Göpfert im Team MotoLife in der IDM Supersport 300 und setzt neben ihrem Masterstudium ihren Weg unbeirrt weiter fort.