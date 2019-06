Neun schwierige Fälle für den Trainer: Kann Mirko Slomka Hannover 96 reparieren?

In der vergangenen Spielzeit sind gleich mehrere Profis von Hannover 96 hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Folge: Die "Roten" sind aus der Bundesliga abgestiegen. Jetzt soll mit Mirko Slomka an der Seitenlinie alles besser werden, doch was kann der Trainer aus seinen Spielern herausholen? Ein Handwerksreport.