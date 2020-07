Neunmal Gelb, einmal Gelb-Rot: Dayot Upamecano ist RB Leipzigs unfairster Spieler

Leipzig. Die abgelaufene Bundesliga-Spielzeit wird aufgrund der Unterbrechung durch die Corona-Pandemie und die darauf folgenden Geisterspiele in die Geschichtsbücher eingehen. Aber auch bei den Statistiken purzelten 2019/20 einige Rekorde. Allen voran bei Timo Werner, der mit 34 Treffern in allen Wettbewerben, darunter 28 in der Liga, eine persönliche Bestmarke aufstellte. Dahinter folgten Marcel Sabitzer mit 16 Toren (ebenfalls Bestleistung) sowie Emil Forsberg und Patrik Schick mit je zehn. Mit sechs Treffern, die Rasenballsport zum Sieg verhalfen, hatte Werner auch in dieser Kategorie die Nase vorn.