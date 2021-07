Neunter Neuzugang: Schalke 04 leiht Zenit-Talent Yaroslav Mikhailov aus

Der 18-jährige Yaroslav Mikhailov wechselt für eine Saison auf Leihbasis von Zenit St. Petersburg zum FC Schalke 04. Der Mittelfeldspieler hatte in den vergangenen drei Wochen als Trainingsgast beim Bundesliga-Absteiger überzeugt. "Dass sich Yaroslav Mikhailov während seines Gastauftritts so gut in die Mannschaft integriert und den Konkurrenzkampf sichtlich belebt, war allein aufgrund seines Alters und der für ihn neuen Umgebung nicht zwingend zu erwarten", wird Sportdirektor Rouven Schröder auf der Website des Klubs zitiert. "Umso mehr freuen wir uns, dass er nun Teil unseres Kaders in der schon bald beginnenden Spielzeit sein wird. Er hat ein kreatives Element in seinem Spiel, das uns weiterbringen und unsere Leistungsstärke in der Breite bereichern wird." Über eine mögliche Kaufoption gab der Klub zunächst keine Auskunft.

Anzeige