Neunter Sieg in Folge: Volleyballerinnen des Dresdner SC gewinnen gegen Suhl

Dresden. Die Serie hat gehalten, aber es war ein hartes Stück Arbeit für die DSC-Volleyballerinnen in diesem Ost-Derby. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich in einem hart umkämpften, bis zur letzten Minute engen Spiel gegen den VfB Suhl Lotto Thüringen mit 3:1 (23:25, 25:14, 25:22, 25:23) durch. Damit feierten die Elbestädterinnen den neunten Sieg in Folge in der Bundesliga und schmetterten sich erstmals seit langer Zeit an die Tabellenspitze. Sie sind jetzt punktgleich mit Stuttgart, können jedoch auf das bessere Satzverhältnis verweisen. Anzeige

Zeit zum Verschnaufen gibt es jedoch nicht, denn bereits am Sonnabend gastieren die Ladies in Black Aachen in der Margon Arena. „Man hat heute gesehen, was Suhl zu leisten imstande ist. Sie stehen nicht umsonst so weit vorn. Wir waren diesmal in Block und Abwehr nicht immer ganz so präzise und der Einbeiner funktioniert gerade nicht so gut. Es war wirklich nicht leicht, doch wir haben in den entscheidenden Situationen immer die richtigen Lösungen parat gehabt“, schätzte Alexander Waibl nach diesem Sieg ein.

Kapitän Lena Stigrot, die zu den auffälligsten Spielerinnen an diesem Abend gehörte, mit 20 Punkten zudem zur erfolgreichsten Scorerin avancierte und am Ende auch verdient zur wertvollsten Spielerin gekürt wurde, meinte anschließend: „Es war ein cooles Volleyballspiel. Was Suhl in der Abwehr rausgekratzt hat, war unglaublich. Sie haben es uns wirklich nicht leicht gemacht. Entscheidend war, dass wir mutig geblieben sind, weiter Druck gemacht haben.“ Dass ihr Team damit den „Platz an der Sonne“ erkämpft hat, sieht die Spielführerin nur als „Momentaufnahme“, sagt aber zugleich: „Neun Siege in Folge sagen schon etwas aus, aber trotzdem müssen wir dranbleiben, immer weitermachen.“

Nerven bewahrt

Beide Mannschaften lieferten sich von Beginn an das erwartet heiße Duell. Für die ersten Punkte sorgten abwechselnd die beiden Diagonalangreiferinnen Maja Storck und Danielle Harbin. Zunächst konnten sich die Suhlerinnen, die sich taktisch sehr gut vorbereitet zeigten, bei den langen Ballwechseln immer wieder einen kleinen Vorteil verschaffen und sich auf 11:7 absetzen. Anschließend kämpften sich die Gastgeberinnen jedoch Punkt für Punkt heran. In der Schlussphase versuchte es Alexander Waibl noch mit einigen Wechseln, doch das bessere Ende hatte Suhl für sich.