Neunter Titel in Serie: Das sind die Meister-Helden des FC Bayern München

Fußball im Jahr 2021: Einige Bayern-Profis wie Jérôme Boateng und Jamal Musiala erlebten den Moment der Krönung am Samstag als Augenzeugen der Übertragung auf ihrem Handy. Während der Platzbegehung vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach machte die andere Borussia, der einst so beharrliche Rivale, Titel Nummer neun in Serie klar – durch das 3:2 gegen RB Leipzig, Bayern Münchens letztem Verfolgerchen. Uneinholbar, ohne zu spielen. Anzeige

Andere, die um 17.22 Uhr noch in der Kabine waren, sahen das Ende der Partie in Dortmund auf TV-Bildschirmen. Die Stimmung sei "schon etwas gelöst" gewesen, berichtete Thomas Müller, mit nun zehn Schalen der Rekordmeister unter den Rekordmeistern, und erzählte: "Es ging ein Raunen durch die Kabine." Mehr nicht. Bayerischer Pragmatismus. Routine im Gewinnen erzeugt Routine im Feiern. Und umgekehrt?

Das 6:0 gegen Gladbach war dann eine Machtdemonstration, eine von Rechnereien unabhängige Galavorstellung samt des Dreierpacks von Robert Lewandowski. Die Meisterschale gibt es am 22. Mai nach dem Heimspiel gegen Augsburg. In nicht bayerischen, weil in schwarz-gelben Händen war die silberne Salatschüssel zuletzt 2012. Sechs Bayern waren für den neunten Titel in Serie maßgeblich - der SPORTBUZZER präsentiert die Meister-Helden!

Robert Lewandowski: Dem 32-Jährigen fehlt nun nur noch ein Tor, um Gerd Müllers lange als unerreichbar geltenden 40-Tore-Rekord aus der Saison 1971/1972 zu egalisieren. "Wir geben alles, er gibt alles", meinte Vorlagenkönig Müller, "wenn er die Dinger, die wir ihm auflegen, so reinmacht, dann klappt’s." Zweimal 90 Minuten, in Freiburg und gegen Augsburg, für einen Treffer zum Ausgleich oder für zwei zum Überholmanöver sollten reichen. Das Führungstor gegen Gladbach erzielte er nach 1:53 Minuten, so schnell wie noch nie in der Bundesliga. "Man hat gesehen, wie die Mannschaft ihn unterstützt", betonte Flick. Ein anderes Ziel bleibt ja auch nicht mehr.

Thomas Müller: Elf Tore, 20 Torvorlagen, der Mann muss mit zur EM – wird Bundestrainer Joachim Löw schon machen, jede Wette. Vor seinem demnächst anstehenden Nationalelf-Comeback verriet Müller das Geheimnis der Serienmeister, denen es längst nicht mehr um Titel gehe, sondern ums pure Gewinnen. "Denn dieses Gefühl des Gewinnes, des Besserseins als der Gegner, das gibt dir den Kick. Der dauert nicht lange, deswegen versucht man, ihn sich immer wieder zu holen."

Joshua Kimmich: Der Anführer und Kapitän der Zukunft hat sich auf der Sechserposition unentbehrlich gemacht, ist neben Müller der zweite Lautsprecher des Teams. Ein Ehrgeizling, der die anderen mitreißt.

Jérôme Boateng: Um seinen Abschied nach der Saison (Vertrag läuft aus) gab es Zoff zwischen Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Dass der 32-Jährige davon unbeeindruckt noch so eine konstante Saison spielt und den designierten DFB-Abwehrchef Niklas Süle verdrängte, hätten ihm die wenigsten zugetraut.

Jamal Musiala: Bayerns Entdeckung der Saison, zarte 18 Jahre alt und bereits mit sechs Ligatoren, ist zu einem ernsthaften Stammplatzkonkurrenten geworden für die Flügelspieler Serge Gnabry, Kingsley Coman und Leroy Sané, der für rund 50 Millionen Euro letzten Sommer von Manchester City kam.