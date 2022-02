Neuntes Länderspiel seit 2004 in Leipzig: DFB-Elf spielt im September gegen Ungarn

Leipzig. Die Elf von Hansi Flick kommt zwei Monate vor der Fußball-WM-Endrunde nach Leipzig! Zum neunten Mal nach dem Umbau des Zentralstadions in eine moderne Arena gastiert die deutsche Nationalmannschaft am 23. September 2022 in der Messestadt. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch entschied, bekam Leipzig den Zuschlag für die Nations-League-Partie gegen Ungarn. Die beiden anderen Heimspiele der Nations League gingen nach München (7. Juni gegen England) und nach Mönchengladbach (14. Juni gegen Italien).

