Neururer vor 96-Duell mit Schalke: "Selbst ein Peter Neururer könnte Hannover nicht helfen"

Am Sonntag (15.30 Uhr) geht es für Hannover 96 um die wohl letzte Chance auf den Klassenerhalt. Gewinnen die Roten, rücken sie bis auf sechs Punkte an Schalke und somit das rettende Ufer heran - verlieren sie, ist die Lage bei dann 12 Punkten Rückstand nahezu aussichtslos.

"Eigentlich haben sie alles falsch gemacht"

An 96 glaubt er nicht mehr, übt vielmehr vernichtende Kritik an den Verantwortlichen. "Zu den Niedersachsen kann ich nur sagen: Herzlichen Glückwunsch! Die Mannschaft genügt nicht den selbsterklärten Ansprüchen, besser als im Vorjahr zu sein. Dafür ist sie deutlich teurer. Stabilisatoren wurden ohne Not abgegeben: Siehe Salif Sané, für den musst du adäquaten Ersatz holen. Eigentlich haben sie alles falsch gemacht. Zudem einen Manager, der zwischenzeitlich mit mehreren anderen Vereinen verhandelt", schoss er explizit gegen Sportdirektor Horst Heldt