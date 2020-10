Neustadt Shooters schlagen ASC Göttingen mit 72:71 in letzter Sekunde

Marc Klesper ist für die TSV Neustadt temps Shooters zum Matchwinner geworden. Vier Sekunden vor dem Ende sorgte er in 1. Regionalliga in der Partie beim ASC Göttingen für den Riesenjubel. „Dyon Doekhi zieht zum Korb, passt nach außen zu Marc und der schmeißt von der Ecke aus seinen Dreier“, beschrieb Trainer Lars Buss die letzte Aktion des Spiels. Aus dem 69:71-Rückstand wurde der 72:71-Sieg, der die Neustädter nach dem dritten Spieltag zumindest vorerst in die Top Vier der Liga brachte. Der ASC, als einer der Liga-Favoriten gestartet, liegt nach bisher nur drei Niederlagen dagegen auf einem Abstiegsrang.

Verdienter Sieg nach stetigem Hin und Her

„Das war ein wirklich verdienter Sieg. Wir hatten das Spiel die meiste Zeit unter Kontrolle“, sagte der Trainer. Auch wenn die Shooters das erste Viertel mit 19:21 verloren, lagen sie auch da länger in Front als der Gegner. Eine 14:0-Punkte-Serie, eingeleitet durch zwei Dreier von Moritz Beckmann, brachte im zweiten Abschnitt den 34:25-Vorsprung. Nur zwei Minuten später hatten die Neustädter beim 38:27 ihre größte Führung erkämpft.