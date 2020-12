Neustart der Regionalliga Nordost: Vereine können Vorschläge einreichen

Wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen und behördlicher Verfügungen in den einzelnen Bundesländern wurde der Spielbetrieb in der Regionalliga im November eingestellt. Der vom Verband anvisierte Neustart Mitte Januar scheint fraglich. „Ich rechne nicht mit einem schnellen Wiedereinstieg in die Saison. Bei aller Liebe zum regionalen Fußball: man muss die allgemeine Lage aktuell immer neu bewerten, aber auch die Meinung der Vereine immer wieder einholen und versuchen, ihnen in dieser schwierigen Situation weiter zu helfen“, erklärte NOFV-Vizepräsident Hermann Winkler.