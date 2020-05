Extra zum Liga-Neustart: "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Es geht tatsächlich wieder los! Ab Samstag rollt in der Bundesliga endlich, endlich wieder der Ball – wenn auch vor leeren Rängen und unter strengsten Vorschriften. Wie diese genau aussehen, was sich in den Quarantänehotels der Teams abspielt und wie die Fans reagieren - darüber sprechen die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp im Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), „Eine Halbzeit mit ...“. Die Ausgabe zum Bundesliga-Neustart ist Freitag ab 8 Uhr verfügbar.