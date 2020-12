Neuverteilung der TV-Gelder: RB Leipzig büßt mehr als 20 Millionen Euro ein

Leipzig. Die Umverteilung der TV-Gelder in der Fußball-Bundesliga führt zu einem ordentlichen Minus in der Kasse von RB Leipzig. Nach Berechnungen des Westfalen-Blattes muss jeder Verein der beiden oberen Ligen mit etwa 20 Prozent weniger Einnahmen aus diesem Bereich kalkulieren. Demnach büßen die Messestädter prozentual am meisten ein, haben in der Saison 2021/22 statt bisher 88 Millionen Euro nur noch gut 67 Millionen Euro aus dem TV-Topf zur Verfügung. Das ist ein Minus von satten 21 Millionen Euro (oder 23,5 Prozent.).

