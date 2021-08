Neuzugang bei Dresden Titans: Teichmann soll Larysz ersetzen

Dresden. Vor mehr als einer Woche hatten die wiha Panthers Schwenningen aus der 2. Basketball-Bundesliga ProA die Verpflichtung von Lennard Larysz verkündet. Der 23-Jährige war in der vergangenen Saison mit 16,5 Punkten und 5,7 Vorlagen pro Spiel bester Akteur der Dresden Titans in diesen beiden Statistiken. Entsprechend feierten ihn die Schwarzwälder als „Transfer-Coup“. Für die Dresdner Basketballer hingegen wiegt Laryszs Abgang nach zwei Jahren in der Landeshauptstadt schwer. Anzeige

Nun ist klar, dass es mit den Schwenningern zu einer Art „Tauschgeschäft“ kam. Denn im Gegenzug lotsten die „Titanen“ den Deutsch-Amerikaner Grant Teichmann von den Panthers an die Elbe. Der 24-jährige Shooting Guard soll bei den Blau-Weißen die Lücke im Backcourt schließen, die Larysz hinterließ. Der 1,90 Meter große Teichmann war in seiner US-Heimat für die Freed-Hardeman University am Ball, bevor er in seinem Junior-Jahr in die zweite NCAA-Divison zur Carson-Newman University wechselte. Dort gehörte er mit durchschnittlich 14.5 Zählern, 4.7 Vorlagen und 4.5 Rebounds zu den Leistungsträgern.

Vor zwei Jahren wechselte er nach Deutschland zum USC Heidelberg, wo er in 28 ProA-Spielen zum Einsatz kam. Als die Saison im März 2020 unterbrochen wurde, kehrte der Mann aus Brentwood, Tennessee in die Vereinigten Staaten zurück. Im Oktober 2020 wechselte er dann nach Schwenningen, wo er als wichtiger Rotationsspieler sogar die Playoffs erreichte.

Grant bleibt bescheiden

„Grant verfügt in seinen jungen Jahren bereits über vier Jahre College- und zwei Jahre ProA-Erfahrung. Sein Entscheidungsverhalten auf dem Feld ist hervorragend, er kann auf der Eins und der Zwei spielen, verfügt über einen guten Körper. Seine Qualitäten als Werfer von außen werden uns sofort helfen. Das hat uns letzte Saison gefehlt“, erklärt Titans-Coach Fabian Strauß die Verpflichtung. Für Teichmann sprach auch, dass er als Deutschamerikaner nicht den Importspot belegt, was den Titans mehr Flexibilität bei möglichen weiteren Neuzugängen verleiht.