Neuzugang im Aufsichtsrat: Frank Engel im Kontrollgremium der BSG Chemie Leipzig

Leipzig. Eine spektakuläre Nachricht jagt die nächste: Nach dem Bekenntnis zum Profifußball am Sonntag vermeldete die BSG Chemie am Montag den nächsten Coup. Ab sofort verstärkt Frank Engel den Aufsichtsrat der Grün-Weißen. Damit kehrt Engel nach seiner Zeit als Coach 1990 -1992 nach fast 30 Jahren in offizieller Mission zurück zu seinem Heimatverein.

Der Aufsichtsrat der BSG Chemie Leipzig kooptiert Frank Engel zum 1. Januar 2022 in seine Reihen. Er folgt auf Lucas Andreß, der dem Gremium seit 2017 angehörte und es aus beruflichen Gründen mit dem Jahreswechsel verlässt. „Ich werde mich nicht in den Vordergrund drängen, das ist überhaupt nicht meine Aufgabe. In meinem Alter hat man nicht mehr die Ambitionen, auf dem grünen Rasen als Vorturner zu arbeiten. Vielmehr kann man sich anderen Aufgaben stellen und ich denke schon, dass ich mit meiner langen Erfahrung im Leistungssport hier und da ein bisschen helfen, Erfahrungen vermitteln und meine Kontakte einbringen kann. Das möchte ich gerne tun.“, so Frank Engel zu seiner Rolle im Gremium mit Beginn des neuen Jahres. Auch die Schulung von Nachwuchstrainern ist dabei angedacht, die aufgrund von Corona zuletzt nicht stattfinden konnten. Von Engels reichhaltigen Erfahrung kann die BSG auf vielfältige Weise profitieren.