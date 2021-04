Neuzugang im Sturm: 1. FC Lok Leipzig verpflichtet Bogdan Rangelov

Leipzig. Der 1. FC Lok Leipzig hat den zweiten Sommertransfer eingetütet und verstärkt sich in der Offensive mit Bogdan Rangelov. Der 23-jährige Serbe kommt vom Ligakonkurrenten SV Babelsberg und unterschreibt in Probstheida für zwei Jahre. In Babelsberg arbeitete Rangelov bereits mit Loks Cheftrainer Almedin Civa zusammen. Anzeige

„Ich habe mich über den Anruf von Almedin sehr gefreut und bin froh, nun wieder die Gelegenheit zu haben, mit ihm in einem Traditionsclub wie Lok Leipzig zusammenzuarbeiten. Die Ambitionen des Clubs und meine Ziele stimmen überein, deshalb habe ich zu keinem Zeitpunkt gezögert. Ich will mich weiterentwickeln und kann es kaum erwarten, dass die neue Saison beginnt“, sagte der Angreifer. Cheftrainer Civa ist vom bekannten Neuzugang angetan: „Bogi ist mit seiner Eins-zu-Eins-Qualität in der Offensive immer unangenehm für den Gegner. Ein sehr fleißiger Spieler, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Als ich erfahren habe, dass er den Verein wechseln möchte, war für mich klar, dass er zu uns passt und ein Teil der Mannschaft sein sollte. Alles andere ging schnell und unkompliziert.“