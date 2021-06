Treffsicher, zweikampfstark: TKH schließt die letzte Lücke mit Samantha Roscoe

Teamchef Rodger Battersby und die neue Trainerin Sidney Parsons hatten sich noch eine große Centerspielerin gewünscht , die unterm Korb keinen Zweikampf scheut und sich durchsetzen kann. In der 1,90 Meter großen Australierin haben sie nun die Lösung gefunden.

Den Basketballerinnen des TKH ging sie in der vergangenen Saison gehörig auf die Nerven – in der kommenden Spielzeit läuft sie nun selber für Hannover auf: Die 25-Jährige Samantha Roscoe wechselt vom Bundesliga-Konkurrenten Göttingen zum Turn-Klubb.

Roscoe erzielte in der vergangenen DBBL-Saison im Schnitt 15,1 Punkte und holte 5,6 Rebounds pro Spiel. Sie ist nicht nur stark am Brett, sondern trifft auch von der Freiwurflinie und jenseits der Dreierlinie gut. In Hin- und Rückspiel gegen Hannover kam Roscoe auf insgesamt 54 Punkte.

„Dieses Potenzial soll sie nun auch für den TKH auf den Court bringen und mit ihrer körperlichen Dominanz und Treffsicherheit auch von der Dreierlinie unser Spiel um weitere wichtige Elemente ergänzen“, sagt Battersby.

Roscoe bringt ebenfalls Erfahrung aus den USA und England mit. Neben der australischen besitzt sie auch die britische Staatsbürgerschaft. Sie besetzt damit neben der Weißrussin Aliaksandra Tarasava und der US-Amerikanerin Kelly Moten die dritte Nicht-EU-Stelle des Kaders, der jetzt so gut wie komplett ist.