Neuzugang Vlachodimos ist bei Dynamo Dresden zurück im Training

Heilbad Heiligenstadt. Panagiotis Vlachodimos ist zurück im Mannschaftstraining der SG Dynamo Dresden . Der Neuzugang absolvierte am Sonntagnachmittag die Einheit im Vorbereitungscamp im thüringischen Heilbad Heiligenstadt ganz normal mit. Am Freitag hatte der Deutsch-Grieche bei der 0:1-Niederlage im Testspiel gegen Eintracht Braunschweig einen Schlag auf den Unterschenkel bekommen und musste schon in der 23. Minute mit dick bandagiertem Fuß aufgrund einer Prellung nahe dem Sprunggelenk ausgewechselt werden.

Allerdings verpasste der Flügelflitzer, den die Schwarz-Gelben in diesem Sommer von der SG Sonnenhof Großaspach geholt hatten, in der Zwischenzeit nur eine Einheit, nämlich am Sonnabendvormittag das Auslaufen nach dem Test. Am Sonnabendnachmittag hatten sich die Dresdner Profis und ihr Betreuerstab bei einer Teambuilding-Maßnahme im Floßbauen geübt und waren damit anschließend über den Werratalsee geschippert. Der Sonntagvormittag war trainingsfrei.