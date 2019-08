Neuzugang Weiskircher und Dresdner SC lösen Vertrag auf

Weil der Heilungsverlauf bei dieser Krankheit kaum vorhersehbar ist und sie damit für längere Zeit ausfällt, wurde der Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, wie der DSC am Dienstag mitteilte. Noch am Vormittag des gleichen Tages stieg die 23-jährige US-Amerikanerin in den Flieger nach Hause.