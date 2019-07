Sein Herz schlägt noch immer für Borussia Dortmund - und das, obwohl er jetzt für Union Berlin spielt . Neven Subotic sieht den BVB als Titel-Favoriten der kommenden Bundesliga -Saison, wie er nun im Interview mit der Bild am Sonntag erklärt hat. "Ganz klar. Das tippe ich als ehemaliger BVB-Spieler und Fan", sagte der 30-Jährige. Subotic, 263 Pflichtspiele für Dortmund von 2008 bis 2017, sieht vor allem in einem Punkt den BVB vor dem amtierenden Meister und größten Konkurrenten FC Bayern München .

Neven Subotic: BVB Titel-Favorit bei aktuellem Bayern-Kader

Subotic gratuliert Hummels zum BVB-Transfer

Für Subotic sowohl für den Ex-Nationalspieler als auch für den BVB der richtige Schritt: "Dazu kann ich ihm nur gratulieren! Er wird der Mannschaft guttun. Er hat in den letzten drei Jahren mit den Bayern vier Titel geholt, der BVB in der Zeit nur einen", sagte der Neu-Berliner. "Jetzt holt Dortmund die Erfahrung von Mats wieder rein. Das ist für ihn eine große Chance." Dass Bayern-Trainer Niko Kovac davon sprach, dass Hummels vor der Konkurrenz geflohen sei , relativiert Subotic. "* Das ist normal, dass der Verein das so kommuniziert. Wer schon lange im Geschäft ist, weiß, dass das auch etwas mit dem Ego zu tun haben kann."*

Subotic erhält bei Union Berlin einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021, kam vom französischen Erstligisten AS Saint-Etienne. Für ihn sei der Auftrag, mit Union den Klassenerhalt in der Bundesliga zu schaffen "vielleicht die schwierigste Aufgabe meiner Karriere". Genau deshalb ist der serbische Ex-Nationalspieler so motiviert, mit den Köpenickern die Debüt-Saison des Klubs in der höchsten deutschen Spielklasse anzugehen. *"Für Union ist es eine historische Saison. Das ist für mich eine zusätzliche Motivation. Wenn wir in der 1. Liga bleiben, ist das wie der Gewinn der Meisterschaft", so Subotic.

