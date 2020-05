Subotic bekräftigt Kritik an Bundesliga-Neustart: Spieler "informiert, nachdem Entscheidung gefallen war"

Neven Subotic von Union Berlin hat seine Kritik am frühzeitigen Neustart der Bundesliga bekräftigt. "In Deutschland sind die Spieler in einer schwachen Position", sagte der ehemalige BVB-Profi dem Deutschlandfunk. "Wir wurden informiert, nachdem alle Entscheidungen gefallen waren. Ich will mich nicht aus der Verantwortung rausreden - aber es gab keine vertretende Instanz der Spieler."