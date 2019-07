Neven Subotic erklärt seinen Wechsel zu Union Berlin: "Der Held ist wirklich der Verein"

Diese Transfercoup schlug richtig ein: Aufsteiger 1. FC Union Berlin hat am Donnerstag den früheren deutschen Meister Neven Subotic in die Bundesliga zurückgeholt. Damit haben die Köpenicker neben Christian Gentner, der vom VfB Stuttgart nach Berlin kommt, gleich zwei zweifache Deutsche Meister in ihren Reihen. Bei seiner Ankunft in Berlin fing der Serbe sofort an zu schwärmen. "Ich weiß es seit Mittwoch. In der vorherigen Woche war ich hier. Ich habe mit dem Trainer und dem Sportdirektor ein persönliches Gespräch geführt. Da wurde das Gefühl bestätigt, dass sich im Vorfeld entwickelt hat. Hier wird mit ganzem Herzen gespielt. Das hat mich überzeugt", zitiert ihn die Bild.

Subotic: Bei Union gibt es keinen, "der den Helden macht" Über sein neues Team informiert haben soll sich der frühere BVB-Verteidiger beim neuen Mannschaftskollegen Manuel Schmiedebach. "Da muss ich sagen, Kompliment an die Mannschaft, die den Verein in die Bundesliga gebracht hat. Ich habe aus den Gesprächen herausgehört, dass alle an einem Strang ziehen. Es gibt keinen, der den Helden macht", sagt der 30-Jährige. "Der Held ist wirklich der Verein. Ich bin ein Arbeiterkind. Ich hatte bei Arbeitermannschaften meinen größten Erfolg."

Subotic: "Wollte in der höchsten Liga spielen, die möglich ist"

Seine Rolle sieht Subotic schon jetzt in der Führungsposition innerhalb der Mannschaft. "Ich habe ein paar Titel gewonnen. Diese Erfahrung bringe ich auf jeden Fall mit. Ich war selbst mal ein junger Spieler. Ich weiß auch, dass ich ohne die gute Führung von älteren Spielern nicht dahin gekommen wäre, wo ich bin. Das wird ein wichtiger Teil meiner Aufgabe sein."

Für Subotic sei bei seinem Wechsel ausschlaggebend gewesen, in einer starken Liga anzutreten. "Ich wollte in der höchsten Liga spielen, die möglich ist. In England, Deutschland und Spanien wird auf einem höheren Niveau gespielt. Das war für mich entscheidend." Subotic spielte zuletzt bei AS St. Etienne in der französischen Ligue 1 und qualifizierte sich mit dem Klub als Tabellenvierter für die Europa League. Allerdings wurde sein Vertrag dort nicht verlängert.

Mit dem BVB wurde Subotic zweimal Meister Der 30 Jahre alte Innenverteidiger erhält bei den Köpenickern einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021. Das teilte der Aufsteiger am Donnerstagabend mit. Subotic hatte mit Borussia Dortmund 2011 und 2012 die Meisterschaft gewonnen und war vor anderthalb Jahren in die Ligue 1 gewechselt. Dort war sein Kontrakt diesen Sommer ausgelaufen.

Neben Subotic hat sich am Samstag auch Neuzugang Gentner. Der ehemalige Stuttgarter und Wolfsburger, der mit beiden Teams Meister wurde (2007 und 2009), begrüßte die Union-Fans via Twitter. "Ich bin super aufgenommen worden", erklärte Gentner, der nach dem Abstieg des VfB keinen neuen Vertrag mehr bei den Schwaben erhalten hatte.

