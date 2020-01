Union-Profi Neven Subotic verteidigt sich: "Meine Stiftungsarbeit hat der Karriere nicht geschadet"

Subotic sei überzeugt, "dass meine Stiftungsarbeit meiner Karriere eher geholfen hat, auf jeden Fall hat sie ihr nicht geschadet, weil ich viel souveräner an das Ganze herangehe". Die Ansicht, dass Fußballer den ganzen Tag nur an Fußball denken sollten, teile er nicht. "Wer sich das mal durch den Kopf gehen lässt: Wie würde solch ein Alltag denn aussehen? Die Leute würden doch zerbrechen, wenn es im Sport mal nicht so läuft, weil es das Einzige ist, das sie haben. Dann platzt du ja." Durch seine Stiftungsarbeit habe er das Gefühl, etwas geschaffen zu haben, "das größer ist als man selbst". Der Deutsch-Serbe absolvierte in der Hinrunde elf Partien von Beginn an.